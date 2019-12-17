: Yoğun sis etkili oldu

17.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:19

Kayseri'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatlerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) etkisini gösteren sis, Kayseri-Nevşehir kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte, bazı bölgelerde sis etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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