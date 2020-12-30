Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
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Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı

30.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:18
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı

Ağrı'da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı'da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı'da sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30-35 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerleyebilmek için araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyretti. Termometrelerin eksi 17 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte güçlük çekti. - AĞRI

Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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