Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
30.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:18
Ağrı'da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağrı'da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağrı'da sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30-35 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerleyebilmek için araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyretti. Termometrelerin eksi 17 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte güçlük çekti. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı