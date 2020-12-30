Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı

Ağrı'da günün erken saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı'da sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30-35 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerleyebilmek için araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyretti. Termometrelerin eksi 17 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte güçlük çekti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı