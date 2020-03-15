Yoğun sis Adıyaman'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis, kent merkezi ve Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda etkili oluyor. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştüğü görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı, sürücüleri hız yapmamaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyardı.

Sisli havanın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA