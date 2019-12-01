Yoğun sis
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Yoğun sis

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

01.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:18

'ın ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede gece başlayan ve giderek etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkhan-Antakya, ve İskenderun kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

sinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yoğun sis
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