Yoğun sis

Yoğun sis

Düzce kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

25.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:19
Yoğun sis

kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

saatlerinde etkisini hissettiren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden , ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle trafikte zorlandı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yoğun sis
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