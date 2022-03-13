Yoğun karın etkili olduğu Kocaeli ve Sakarya'da kapalı yol bulunmuyor

SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çalışma yürütüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında ana arter ve köy yollarında ciddi sıkıntı yaşanmadı.

Sorumluluk sahası dışındaki D-100 kara yolunda tuzlama çalışması yapan ekipler, yollarda vatandaşın sıkıntı çekmemesi için çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, 12 ilçede 91 noktada 220 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışmalarına katıldı.

Kapanma ve buzlanma olmaması için 24 saat iki vardiya halinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları sürekli açık tutan ekipler, 4 gün kenti etkisi altına alan yoğun yağışta vatandaşı mağdur etmedi.

Kentte kapalı yol bulunmazken, otobüsler ve Akçaray tramvay hattı da yoğun kara rağmen seferlerini ara vermeden sürdürdü.

Sakarya'da da kar nedeniyle kapalı olan 43 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı.