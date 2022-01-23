Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti - Haberler
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Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti Kocaeli'de yoğun kar yağışının ardından yolda kalan sürücülerin yardımına polis ekipleri yetişti.

KOCAELİ (İHA) - Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'de yoğun kar yağışının ardından yolda kalan sürücülerin yardımına polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri, kaygan zorlanan sürücülerin yardımına koştu.

Kocaeli'de iki gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının sabah saatlerinde şiddetini daha da arttırmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler karlı kaplı zeminde ilerlemekte zorlanınca yardımlarına polis koştu.

Kaygan yollarda araçlarıyla ilerlemekte zorlanan sürücülerin araçlarını iten polis ekipleri, alkış aldı.

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika! Yoğun karda zorlanan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Polis, kar, Yerel, Güncel, Haber

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