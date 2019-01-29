Yoğun Kar Yem Sıkıntısına Neden Oldu

Muş'ta besiciler, yoğun kar nedeniyle hayvanlarına yem bulmakta zorlanıyor.

İl genelinde yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 2-3 metreye ulaştığı bölgede besiciler, hayvanlarına yem bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Merkeze bağlı Tabanlı köyünde besicilik yapan Mücahit Rençber, yaptığı açıklamada, birçok köyde yem sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Bu yıl geçen yıla göre daha fazla kar yağdığını anlatan Rençber, "Yazın hayvanlarımız için stok yaptığımız yem azalmaya başladı. Hayvanlarımız kar nedeniyle meralarda da otlayamıyor. Bu yıl kışın uzun sürmesi sebebiyle saman fiyatı da yükseldi. Samanın tonu 800 liraya yaklaştı. Havanın soğuk ve yağışlı geçmesi halinde saman bulmak çok zor olacak." dedi.

Güzeltepe köyünde besicilik yapan Hamdullah Ardil de 250 küçükbaş hayvanına bugüne kadar yaklaşık 80 ton yem verdiğini ifade etti.

Hayvanlarını günde iki kez beslediğini belirten Ardil, "Koyunlarımızın büyük bölümü doğum yaptığı için daha fazla yem vermek zorundayız. Kar yağışı devam ettiği takdirde yaklaşık 20 ton saman daha almamız gerekiyor. Ancak samanı bulmamız zor olacak. Saman fiyatları da yükseldi." diye konuştu.

Kaynak: AA