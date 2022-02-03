Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurunun yerini kar yağışına bırakmasıyla karla kaplanmaya başlanan köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurunun yerini kar yağışına bırakmasıyla karla kaplanmaya başlanan köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kent genelinde geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana kar yağışının ara vermesinin ardından yağışlar bugün tekrar başladı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri tekrar teyakkuza geçti. İlçelerde kapanan köy yollarına anında müdahale eden ekipler kar kürüme araçlarıyla yollarda çalışma başlattı. Şuhut ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışına da müdahale eden ekipler, iş makinesi ve İl Özel İdare personelleri ile yolda kalan araçları da kurtarıyorlar. - AFYONKARAHİSAR

Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pazartesi, Karahisar, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title