Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü

24.03.2021 21:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:57

Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı Yapılan son uyarıların ardından kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşurken Beylikdüzü ve Esenyurt'ta E-5'teki yoğun kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü

Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı

İSTANBUL - Yapılan son uyarıların ardından kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşurken Beylikdüzü ve Esenyurt'ta E-5'teki yoğun kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent geneli için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta lapa lapa kar yağışı görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü ve E-5 çevresi drone ile havadan da görüntülendi.

Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü
Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü
Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü
Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Enis Berberoğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 21:58:40. #1.14#
title