Yoğun kar yağışıyla beraber beyaz örtü drone ile görüntülendi
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Yoğun kar yağışıyla beraber beyaz örtü drone ile görüntülendi

24.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:27
Yoğun kar yağışıyla beraber beyaz örtü drone ile görüntülendi

Yapılan son uyarıların ardından kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşurken Beylikdüzü ve Esenyurt'ta E-5'teki yoğun kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

Yapılan son uyarıların ardından kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşurken Beylikdüzü ve Esenyurt'ta E-5'teki yoğun kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent geneli için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta lapa lapa kar yağışı görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü ve E-5 çevresi drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Yoğun kar yağışıyla beraber beyaz örtü drone ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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