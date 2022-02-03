Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü - Haberler
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Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı halk pazarının çatısı çöktü.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı halk pazarının çatısı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, pazar yerindeki araçlar zarar gördü.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde Yeni Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'nin çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, pazar yerinde park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Belediye ekipleri alanda çalışma başlatırken, Halıkent Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinin çatısının çökme ihtimaline karşı da sürücülere uyarıda bulunuldu.

(Oğuzhan Uysal/ İHA) -

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Isparta, kar, Güncel, Haber

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