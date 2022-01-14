Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği - Haberler
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Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği

Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Akseki ve Korkuteli ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri yardım etti.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ve Korkuteli ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri yardım etti.

Akseki ilçesinde Antalya-Konya yolu Alacabel mevkii ile Akseki-Beyşehir yolunda yer yer 50 santimetreye ulaşan kar nedeniyle yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takıldı. Cevizli ve Günyaka mahalle okullarında mahsur kalan öğrenciler de jandarma ekiplerince evlerine ulaştırıldı. - ANTALYA

Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği

Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği

Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği

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