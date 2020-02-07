Yoğun kar yağışında Kavacık rampası kısa süreliğine kapandı

07.02.2020 01:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:52

Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı sebebiyle, emniyet güçleri İzmir-Ankara D300 karayolunda önlem alırken, kara hasret kalan Kulalılar da karın tadını çıkardı.



Kula'da sabahtan bu yana süren yağmur yağışı, akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde yağmaya başlamıştı. Gece saatlerine yoğun şekilde yağmaya başlayan kar yağışı sebebiyle, emniyet güçleri İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde önlem aldı. Saat 11.00 sularında başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle, bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolundaki Kavacık rampasında, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri öncülüğünde, Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksamaya sebep olan Kavacık Rampasına TIR gibi büyük araçların çıkması bir süre engellendi. İlçe Stadyumu civarında büyük araçların rampaya çıkmasına izin vermeyen emniyet güçleri, karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sonrasında büyük araçlar için yolu yeniden trafiğe açtı.



Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım götürdüğü Elazığ'dan dönüşte Kula rampalarında yoğun kar yağışına yakalanan Manisa Soma Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Emrah Şahinbaş; " Soma'dan Sosyal Yardımlaşma kömürü alan Elazığ'daki depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için Elazığ'a gitmiştik. Kömür teslimatımızı yaptık. Dönüşte Kula rampalarında emniyet güçleri trafiği tehlikeye atmamak adına, yolda büyük araçların sıkıntı yaşayabileceği açısından bizi durdurdular. Çekici araçları trafiğe açmıyorlar. İlgilerinden ve önlemlerinden dolayı emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Araç sahiplerinin ve diğer vatandaşların başına bir şey gelmesin diye bu karda göründüğü gibi çalışıyorlar. Bizde yolun açılması için bekliyoruz." Dedi.



Başkan Tosun, çocuklarıyla karın tadını çıkardı



Öte yandan gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kara hasret kalan Kulalılar için de bir fırsat oldu. Gece saatlerinde çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte evinin önünde kar topu oynayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, uzun süredir bekledikleri kar hasretini giderdiklerini söyledi. Başkan Tosun; " Bugün hava çok güzel. Yani hava kurak gidiyordu. Geçen seneye göre yüzde 50 yağışlarımız azdı. Hamdolsun Allah'a bugün güzel bir kar yağışı var. Bu kar yağışında bizde dayanamadık, çoluk çocukla beraber sokağa kartopu oynamaya indik. O noktada Kula, kar yağdığı zaman ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bu karda, kışta da gönlümüz arz ediyor ki, yolda seyehat halinde olan vatandaşlarımız da inşallah burnu bile kanamadan hayırlısıyla Allah sevdiklerine ulaştırır. Ben herkesin bu karlı havada dikkat etmesini, hem de karın zevkini ve tadını çıkarmasını tavsiye ediyorum. Kula'da bu noktada kardan nasibini aldı. Yağış olarak mevsimsel standartların altında bir yıl yaşıyoruz ama, bu yağışlarla beraber güzel ve bereketli günlere kavuşmuş olacağız." İfadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA