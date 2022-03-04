Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Karla kaplanan cadde ve sokaklar Aracının camında biriken karları temizleyen vatandaş Trafik akışı Durakta bekleyen vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Yolda yürüyen vatandaşlar Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı AĞRI - Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
ERZURUM (AA) - Karla kaplanan cadde ve sokaklar
Aracının camında biriken karları temizleyen vatandaş
Trafik akışı
Durakta bekleyen vatandaşlar
Karla kaplanan araçlar
Yolda yürüyen vatandaşlar
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı
AĞRI - Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.