Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler

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Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Karla kaplanan cadde ve sokaklar Aracının camında biriken karları temizleyen vatandaş Trafik akışı Durakta bekleyen vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Yolda yürüyen vatandaşlar Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı AĞRI - Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

ERZURUM (AA) - Karla kaplanan cadde ve sokaklar

Aracının camında biriken karları temizleyen vatandaş

Trafik akışı

Durakta bekleyen vatandaşlar

Karla kaplanan araçlar

Yolda yürüyen vatandaşlar

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı

AĞRI - Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Erzurum, Kars, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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