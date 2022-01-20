Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

HAKKARİ (İHA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

VAN - Van- Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Bir haftadan bu yana Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kurubaş Geçidi'nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle polis ekipleri tarafından yol ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Van, kar, Güncel, Haber

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