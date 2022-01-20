Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

HAKKARİ (İHA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kurubaş Geçidi ulaşıma kapatıldı

VAN - Van- Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Bir haftadan bu yana Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kurubaş Geçidi'nin 0-18. kilometresi arası yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle polis ekipleri tarafından yol ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.