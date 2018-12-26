Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

ÇORUM - Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tipi şeklindeki yağış hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en önemli yol geçiş güzergahları arasında yer alan Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım zaman zaman durdu. Samsun yolu 30. kilometresinde kayan araçlar ve yoğun tipi nedeniyle araç kuyrukları oluşurken trafik durdu. Sürücüler yolun açılmasını beklerken ekiplerin yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA