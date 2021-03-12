Yoğun kar yağışı ve tipi kazaları beraberinde getirdi

Yoğun kar yağışı ve tipi kazaları beraberinde getirdi Van-Çaldıran karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi kazaları beraberinde getirirken, Çaldıran karayolu da geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi kazaları beraberinde getirdi

Van-Çaldıran karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı

VAN - Van'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi kazaları beraberinde getirirken, Çaldıran karayolu da geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yoğun tipiden dolayı ulaşımın zorlukla sağlandığı Van-Çaldıran karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü yolda zincirleme kaza meydana geldi. 35 AP 5308, 06 BJE 228 ve takla atarak yoldan çıkan 34 KA 5109 plakalı araçların karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol tamamen kapandı.

Öte yandan, Van-Özalp karayolunda meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ