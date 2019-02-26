Yoğun Kar Yağışı ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli (40 - 60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 6, Van'da eksi 5, Bitlis'te eksi 12 ve Hakkari'de ise eksi 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Hakkari'de 2, Bitlis'te eksi 1 ve Muş'ta ise eksi 1 derece olması beklenmektedir. Öğle saatlerinden sonra etkisini arttıracak kar yağışlarının; Hakkari, Bitlis, Muş ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden, kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın; bölge genelinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA