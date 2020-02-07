Yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor
Bilecik'te yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor.
Bilecik'te yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor.
Kent merkezinde başlayan yoğun yağış ile ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorluk çekti, vatandaşlar yolda kalan araçları itti.
Karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama çalışması yaparken emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.