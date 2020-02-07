Yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor
Haberler » Güncel » Yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor - Haber

Yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

Bilecik'te yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor.

07.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:34
Yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor

'te yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor.

Kent merkezinde başlayan yoğun yağış ile ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorluk çekti, vatandaşlar yolda kalan araçları itti.

Karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama çalışması yaparken emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler