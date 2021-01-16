Yoğun kar yağışı sürüyor (2)
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Yoğun kar yağışı sürüyor (2)

16.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:25

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Pazaryeri ilçesinde kar kalınlığı 10, Osmaneli ilçesinde 5, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde 15 santimetre olurken bazı vatandaşlar, evlerinin bahçesinde karın keyfini çıkardı.

Sokakta kar topu oynayan vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından araç megafonuyla uyarıldı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların açık tutulması için çalışması sürüyor.

Yoğun kar yağışı sürüyor (2)
Yoğun kar yağışı sürüyor (2)
Yoğun kar yağışı sürüyor (2)
Yoğun kar yağışı sürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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