Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ilçe girişinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde yola çıkan araç sürücüleri yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanarak Gaziantep yolu Besni giriş noktasında mahsur kaldı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araçların mahsur kaldığı yere giderek trafik akışını sağlamaya çalıştı. Ekipler araçları itekleyerek trafiği açmaya çalıştı. Kar lastiği olmayan araçların gitmelerine izin verilmedi. Bir otomobil de karda kayarak refüje düşmesi ile yolda çalışan iş makineleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı.

Bazı sürücüler yolda ilerleyebilmek için tekerleklerine zincir takarken, bazı sürücüler ise yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kaymasına neden oldu.