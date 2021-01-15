Yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı aksatıyor

Kütahya'da kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kütahya'da kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl genelinde sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Öte yandan, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit