Yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek - Haberler
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Yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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