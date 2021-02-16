Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu
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Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu

16.02.2021 23:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:32
Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'dan Kayseri yönüne araç trafiği durduruldu

Malatya-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı Kayseri istikametine giden araçların geçişine izin verilmiyor.

Malatya-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı Kayseri istikametine giden araçların geçişine izin verilmiyor.

Alınan bilgiye göre, etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Malatya'dan Kayseri istikametine giden araçların geçişine izin verilmedi.

Kamyon ve tır sürücüleri ile diğer araç sürücüleri Darende ilçesinde trafik ekiplerince durdurularak, yol durumu hakkında bilgilendirildi.

Yolcu otobüsleri ile otomobiller ise Gürün dinlenme tesislerinde bekletilmekte.

Kara yolları ekipleri ile trafik ekipleri buzlanma nedeniyle yolda kalan araçları kurtarma çalışmasını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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