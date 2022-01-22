Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı - Haberler
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Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde cumartesi günleri kurulan ilçe pazarındaki tezgahbar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün boş kaldı.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde cumartesi günleri kurulan ilçe pazarındaki tezgahbar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün boş kaldı.

Pazaryeri İlçesinde dün geceden beri kar yağışı etkisini gösterirken pazarcı esnafını ilçeye ulaşmakta zorluk çekti. Pazaryeri Belediyesi ekiplerinin, dün kurulacak pazar alanında kar temizleme ve tuzlama işlemi yapmasına rağmen, esnafın ulaşım sıkıntısı yaşamasının bu duruma sebep olduğu belirtiliyor. - BİLECİK

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, kar, Yerel, Haber

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