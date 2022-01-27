Yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı - Haberler
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Yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldıADANA Adana'nın Kozan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahalledeki evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahalledeki evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı. Evinden alınan yaşlı kadın Adana'daki yakınlarına teslim edildi.

Yüreğir Arama Kurtarma Timi ile iletişime geçen yaşlı kadının yakınları, 85 yaşındaki Medine Akıllı'nın Kozan ilçesi Andıl Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yalnız yaşadığı evinde mahsur kaldığını belirterek yardım istedi. Bu talep üzerine harekete geçen YAKUT ekipleri, yoğun kar yağışı ve zor şartlar altında yaklaşık 3 saat süren bir yolculuğun ardından mahalleye ulaştı. YAKUT, önce Medine teyzenin sağlık durumunu kontrol etti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Medine teyze, ekiplerce araca alınarak merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ikamet eden akrabalarına teslim edildi.

Ekipleri gördüğünde gözyaşlarını tutamayan Medine Akıllı, "Eşim vefat etti burada yalnız yaşıyorum. Kar bastırdı her yer kapandı. Sobamı yakamıyorum, yemeğimi yapamıyorum. Tek başıma öleceğim sandım. Sağ olsunlar komşularım geldi. Allah razı olsun sizden beni kurtardınız" dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Medine, Adana, Kozan, kar, Güncel, Haber

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