- Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı Yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cide-Kastamonu karayolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU (İHA) - - Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU - Yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cide- Kastamonu karayolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda biriken karları kürümek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Cide- Kastamonu karayolu Dağlı mevkiinde ulaşım durdu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide ilçesinden Kastamonu'ya servis çeken minibüs, kar sebebiyle yolun kapanması üzerine geri dönüş yaptı. Görevliler, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını istedi.