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Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı Yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cide-Kastamonu karayolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU (İHA) - - Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU - Yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cide- Kastamonu karayolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda biriken karları kürümek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Cide- Kastamonu karayolu Dağlı mevkiinde ulaşım durdu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide ilçesinden Kastamonu'ya servis çeken minibüs, kar sebebiyle yolun kapanması üzerine geri dönüş yaptı. Görevliler, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Haber

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