Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü
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Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü

Sivas'ta kar kütlelerini taşıyamayan ahırın çatısı çöktü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

16.02.2020 01:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:44
Yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü

'ta kar kütlelerini taşıyamayan ahırın çatısı çöktü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.30 sıralarında Danişmendgazi Mahalleseninde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Samanlı sokak üzerinde S.Y.'ye ait ahırın çatısı kar kütlesinin ağır gelmesi sonucu çöktü. Çökme sonrası olay yerine ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi sonrası ahırda bulunan 10 hayvandan 8'i zarar görmeden ahırdan çıkarıldı. Çökme sonrası çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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