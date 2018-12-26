Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 520 köy yolu ulaşıma kapandı

ÇORUM - Çorum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 520 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum-Samsun, Çorum-Amasya karayollarında ve şehir merkezinde Karayolları ve Çorum Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Şehir giriş ve çıkışlarında görev alan trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor.

Ulaşıma kapanan köy yollarını açılması için çalışmalar sürerken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele çalışmalarını 30 greyder,4 dozer, 3 kar bıçaklı kamyon, 1 kar makinası, 6 adet yüklenici kepçe, 7 adet normal kepçe yürüterek vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA