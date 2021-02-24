Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi (3)

Ne kurt ne tilki! Köpeklerin ağzındaki canlıyı gören vatandaş hemen müdahale etti

Bir de böyleleri var! Yardım istedi, aylık gelirini soran vali ne diyeceğini bilemedi

Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren tipi şeklinde yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti.

Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, ulaşımda da aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi. Trafikte araçlar güçlükle hareket ederken bazı araçlar ise kayarak yoldan çıktı.

Toplu taşıma araçlarının çalışmasında da aksaklık yaşanırken, çok sayıda kişi işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan kar yağışının gün boyunca devam edeceği, yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı