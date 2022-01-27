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Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA, Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü Trafikte ilerleyen araçlar Yürüyen vatandaşlar Kar temizleme çalışması yapan belediye personeli Kuşlara yem atan belediye personeli Kar kürüme çalışması Donan buz parçalarını kırmaya çalışan belediye personeli KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı...

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü

Trafikte ilerleyen araçlar

Yürüyen vatandaşlar

Kar temizleme çalışması yapan belediye personeli

Kuşlara yem atan belediye personeli

Kar kürüme çalışması

Donan buz parçalarını kırmaya çalışan belediye personeli KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı, soğuktan donan havuzdaki buz parçalarını kırdı.

Ekipler ayrıca Tarihi Kayseri Kalesi yanındaki güvercinlikte bulunan kuşlara yem attı.

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, kar, Güncel, Haber

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