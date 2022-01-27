KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü

Trafikte ilerleyen araçlar

Yürüyen vatandaşlar

Kar temizleme çalışması yapan belediye personeli

Kuşlara yem atan belediye personeli

Kar kürüme çalışması

Donan buz parçalarını kırmaya çalışan belediye personeli KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı, soğuktan donan havuzdaki buz parçalarını kırdı.

Ekipler ayrıca Tarihi Kayseri Kalesi yanındaki güvercinlikte bulunan kuşlara yem attı.