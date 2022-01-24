Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Beyaz bürünen kent merkezi Kar altından kalan traktörler Caddelerden yürüyen insanlar Karlı ağaçlardan görüntüler Kar temizleyenler Bingöl'de kar yağışı BİNGÖL - Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
BİNGÖL (AA) - Beyaz bürünen kent merkezi
Kar altından kalan traktörler
Caddelerden yürüyen insanlar
Karlı ağaçlardan görüntüler
Kar temizleyenler Bingöl'de kar yağışı
BİNGÖL - Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.