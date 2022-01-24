Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Beyaz bürünen kent merkezi Kar altından kalan traktörler Caddelerden yürüyen insanlar Karlı ağaçlardan görüntüler Kar temizleyenler Bingöl'de kar yağışı BİNGÖL - Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

BİNGÖL (AA) - Beyaz bürünen kent merkezi

Kar altından kalan traktörler

Caddelerden yürüyen insanlar

Karlı ağaçlardan görüntüler

Kar temizleyenler Bingöl'de kar yağışı

BİNGÖL - Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

Bingöl, kar, Güncel, Haber

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