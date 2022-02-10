Yoğun kar yağışı etkili oluyor
AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'nda kar yağışı Karla kaplanan yerler Karda yürüyen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar Belediye ekiplerinin kaldırımlarda kar temizleme çalışması Araç üzerindeki karı temizleyen vatandaş Karla kaplı araçlar Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili...
KAYSERİ (AA) - Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'nda kar yağışı
Karla kaplanan yerler
Karda yürüyen vatandaşlar
Trafikte ilerleyen araçlar
Belediye ekiplerinin kaldırımlarda kar temizleme çalışması
Araç üzerindeki karı temizleyen vatandaş
Karla kaplı araçlar Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oluyor
KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.
Trafiğe çıkacaklar ise araçlarını temizledi.