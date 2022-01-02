Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

- Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

SİVAS (İHA) - - Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı

Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı

SİVAS - Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmeyi unutmadı. Araç trafiğinde de aksamalar yaşanırken Sivas Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kentte kar yağışı 68 köy ve mezra yolunu araç ulaşımına kapattı. Sivas İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı

Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı

Yoğun kar yağışı 68 köy yolunu ulaşıma kapattı

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

 Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title