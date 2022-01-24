Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durduruldu (2) - Haberler
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Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durduruldu (2)

Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durduruldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durduruldu (2)TIR HARİCİ ARAÇLARIN ANADOLU YAKASINA GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİKarayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, "Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere,...

İSTANBUL (DHA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durduruldu (2)

TIR HARİCİ ARAÇLARIN ANADOLU YAKASINA GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, "Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, diğer araçların İstanbul Anadolu yakasına ulaşımı için yol trafiğe açılmıştır. Ancak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir" denildi.

Haber: ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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