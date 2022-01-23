Yoğun kar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı - Haberler
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Yoğun kar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yoğun kar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı Kocaeli'de yoğun kar yağışı ve kayan araçlar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İSTANBUL (İHA) - Yoğun kar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

KOCAELİ - Kocaeli'de yoğun kar yağışı ve kayan araçlar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kocaeli'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kentin bir çok noktası karla kaplanırken, trafikte de aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Körfez ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ise yolların açılmasını bekliyor.

Yoğun kar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Yoğun kar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Yoğun kar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haber

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