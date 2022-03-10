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Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

TCDD Taşımacılık, yurtta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin artırıldığını açıkladı.

TCDD Taşımacılık, yurtta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin artırıldığını açıkladı.

TCDD Taşımacılık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara- İstanbul, Ankara- Konya hatlarındaki YHT seferleri artırıldı. Ankara- İstanbul arasında 6, Ankara- Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave YHT seferi konuldu. Buna göre yüksek hızlı trenler; Ankara- İstanbul hattında 11, 12 ve 13 Mart'ta (Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara'dan saat 08.15'te, İstanbul'dan saat 14.05'te, Ankara- Konya hattında ise 11 ve 13 Mart'ta (Cuma ve Pazar günleri) Ankara'dan saat 14.50, Konya'dan saat 15.35'te hareket edecek. Böylece ilave yüksek hızlı trenlerle; Ankara- İstanbul hattında 2 bin 880 yolcu, Ankara- Konya hattında ise 1920 yolcu olmak üzere toplam 4 bin 800 yolcu kapasite artışı sağlandı."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Ankara, Mart, kar, Güncel, Haberler

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