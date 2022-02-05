Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

AA, Fecri Barlık - Güncel
 - Güncelleme:
Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Siirt'i Şırnak'a bağlayan ve yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Eruh-Şırnak kara yolu, çalışmaların ardından araçların geçişine açıldı.

ŞIRNAK (AA) - Siirt'i Şırnak'a bağlayan ve yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Eruh- Şırnak kara yolu, çalışmaların ardından araçların geçişine açıldı.

Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine, ilçede etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçeyi Şırnak merkeze bağlayan kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde ulaşıma kapandığını anımsattı.

Ekiplerin gece boyunca yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özdemir, "İlçemizi Şırnak merkeze bağlayan kara yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz bölgede yol genişletme çalışmalarına başladı. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

Özdemir, kar yağışı nedeniyle yolun kapanma durumuna karşı ekiplerin hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Faruk Özdemir, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title