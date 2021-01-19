Yoğun kar nedeniyle evler ve araçlar karla kaplandı
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Yoğun kar nedeniyle evler ve araçlar karla kaplandı

19.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:29

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının bazı yerlerde bir metreyi bulduğu kentte Belediye ekipleri, cadde ve ana arterlerde kar temizleme çalışması yaptı. Ekipler daha sonra biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Vatandaşlar da evleri, iş yerleri ve kara gömülen araçlarının çevresini temizledi.

Aracının tamamen kara gömüldüğünü belirten Abdülkadir Güngör, birkaç gündür etkili olan kar nedeniyle evlerin de karla kaplandığını söyledi.

Yoğun kar nedeniyle evler ve araçlar karla kaplandı
Yoğun kar nedeniyle evler ve araçlar karla kaplandı
Yoğun kar nedeniyle evler ve araçlar karla kaplandı
Yoğun kar nedeniyle evler ve araçlar karla kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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