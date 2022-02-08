Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Tunceli'de yoğun kar yağışı altında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı altında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde özel bir firmada yöneticilik yapan Dündar Menküş, ilçenin dağlık alanında sürü halinde yiyecek arayan yaban keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yöre halkı tarafından kutsiyet atfedilen yaban keçileri birinci derecede koruma altında bulunuyor.

(Ercan Topaç/İHA)

Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Pülümür, Tunceli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title