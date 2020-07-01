Yoğun iş temposuna çocuk molası A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. İlk eşinden olan çocukları ile görüntülenen iş insanı, yoğun iş temposundan fırsat bulup çocukları tekne gezisine çıkarttığını söyledi. Son zamanlarda kurduğu Global Mask firması ile tüm dünyaya maske gönderen Akkuş, "Pandemi sürecinde ülkemize bir hizmet yapıyoruz ve gece gündüz çalışıyoruz." dedi.





Kaynak: Snob Magazin