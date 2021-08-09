Yoğun ilgi gören "Tercihim Eskişehir" platformu rekor sayıda çevrimiçi oturumla tamamlandı

"Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" araştırmasında üç yıldır ilk sırada yer alan Türkiye'nin öğrencisiyle en mutlu şehri Eskişehir'in üç üniversitesi;

"Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" araştırmasında üç yıldır ilk sırada yer alan Türkiye'nin öğrencisiyle en mutlu şehri Eskişehir'in üç üniversitesi; Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi yaşamın her alanında olduğu gibi öğrenci adaylarının doğru meslek seçiminde bulunmaları için "Tercihim Eskişehir" platformu ile öğrencilere bilgi verme ve tanıtım hizmeti sağlamak adına bu yıl da bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl Eskişehir'in üç önemli üniversitesi bir ilke imza atarak üniversite adayları için "Tercihim Eskişehir" platformunu hayata geçirdi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun girişimleriyle hayata geçirilen "Tercihim Eskişehir" (www. tercihimeskisehir. com) platformunda bu yıl 3-4-5 Ağustos tarihlerinde aday öğrencileri ilgilendiren çok sayıda çevrim içi etkinlik gerçekleştirildi.

Toplam 217 çevrim içi etkinlik gerçekleştirildi

Tercihim Eskişehir platformunda üç ayrı günde düzenlenen toplam 217 buluşma ve söyleşiyi çok sayıda aday öğrenci takip ederken Tercihim Eskişehir'e gösterilen yoğun ilgi de dikkat çekti. "Çevrim içi Akademisyen Söyleşileri, Çevrim içi Kariyer Danışmalığı, Çevrim içi Kampüs Söyleşileri" ve "Zirve Söyleşileri" başlıkları altında gerçekleşen çevrim içi buluşmalarla aday öğrencilere bölüm tanıtımları, Eskişehir'de yaşam, kariyer hedefleri ve gelecek planlamaları, iş olanakları, akademi ve kampüs hayatı gibi merak ettikleri birçok konuda bilgi verildi.

Zirve Konukları aday öğrenciler için deneyimlerini paylaştı

Platformda yer alan zengin içerikler sayesinde üniversite adayları, üniversite hayatı ve gelecek planlaması konusunda geniş bilgiler edinme imkanı elde etti. Alanında yetkin akademisyenler bölümlerini, programlarını tanıtırken kariyer danışmanları da gelecek planlaması konusunda deneyimlerini paylaştı. İzleyici sayısı her gün artan ve trafiği yükselen Tercihim Eskişehir platformunda bilim, sanayi, teknoloji ve iş dünyasının seçkin isimleri de akademik ve mesleki deneyimlerini paylaşarak tercih döneminde adayların yanında yer aldı. "Zirve Konuklarıyla Çevrim içi Buluşmalar" kapsamında, TRT Haber sunucusu Selver Açıkgöz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon daire başkanı Dr. Neşe Gülmez, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Soner Şahin ile Büyük Veri, Makine Öğrenimi, VR, AR ve Sağlık start-UP yöneticisi Prof. Dr. İsmail Uzun aday öğrencilerle çevrim içi olarak bir araya geldi.

Kaynak: Habermetre