Yoğun enerji harcayan inci kefalleri göç yolunda öldü
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Yoğun enerji harcayan inci kefalleri göç yolunda öldü

Yoğun enerji harcayan inci kefalleri göç yolunda öldü Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefalleri, Bendimahi Çayındaki göç yolculuğu boyunca aç bir şekilde yoğun bir enerji harcayarak azalan kondiksiyona bağlı olarak öldükleri...

24.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:42

Yoğun enerji harcayan inci kefalleri göç yolunda öldü

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek göç eden inci kefalleri, Bendimahi Çayındaki göç yolculuğu boyunca aç bir şekilde yoğun bir enerji harcayarak azalan kondiksiyona bağlı olarak öldükleri tespit edildi.

Muradiye ilçesinden geçerek Van Gölü'ne dökülen Bendimahi Çayı Balaklı Mahallesi mevkiinde üremek amacıyla çaya giren inci kefali (Van balığı) balıklarının öldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın talimatı üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekipleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı bölgeye gitti.

İncelemeler sırasında anormallik görülmedi

Ekipler tarafından önce ölmek üzere olan bir balığı önce solungaçlarına bakıldı. Daha sonra balığın karnı açılarak iç organları incelendi. Ancak balık üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir anormallik görülmedi. Ekipler daha sonra çayının farklı bölgelerinden su örnekleri aldı ve yerinde su kalitesi parametreleri (sıcaklık, PH, çözünmüş oksijen, tuzluluk, elektriksel iletkenlik) ölçüldü. Yerinde yapılan incelemelerde ölçümlerde multimetre (sıcaklık, PH, çözünmüş oksijen, tuzluluk, elektriksel iletkenlik) değerlerinin inci kefalinin yaşamı için uygun değerler olduğu, dişi ve erkek balıkların ise üremelerini tamamladıkları görüldü.

Dişi balıkların ölüm oranı daha yüksek

Balıkların toksik bir etkiden dolayı ölmediği, balıkların göç yolculuğu boyunca aç bir şekilde yoğun bir enerji harcayarak azalan kondiksiyona bağlı olarak öldükleri, dişi balıkların da ölüm oranının erkeklere göre 5 kat daha fazla olduğu, bunun nedeninin dişi balıkların yumurta taşıyarak daha fazla enerji harcadıkları ve ölümlerin doğal ölümler olduğu belirtildi.

"Balıkların ölüm nedenini doğal"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, aynı su kaynağında yaşayan sazan, siraz ve çöpçü balık türlerine ait herhangi bir ölüm gözlenmediğini belirtti. Görentaş, "Bu nedenle balıkların ölümlerinde toksik etkisi olduğu düşünülmemektedir. Aksi halde bu balık türlerinde de ölümler gözlenirdi. Suda görülen az miktardaki köpüklerin kimyasal olmadığı, balıkların stresten dolayı vücutlarında salgıladıkları mukus sıvısı olduğu belirlendi. Bendimahi Çayı Balaklı Mahallesi mevkiindeki çayda inci kefallerinin (Van balığı) öldüğü ihbarı üzerinde ekiplerimizi balıkların ölüm nedenlerini araştırmak üzere olay yerine gönderdik. Ekiplerimizi üniversitemiz ile birlikte olay yerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda balıkların ölüm nedeninin doğal olduğunu ifade ettiler" dedi.

Yoğun enerji harcayan inci kefalleri göç yolunda öldü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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