Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
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Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar

Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını yedinci günde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını yedinci günde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor.

Manavgat'ta geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 4 farklı noktada başlayan yangın, ilçe merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ mevkinde devam ediyor. Dün gün boyu Beydiğin Mahallesi'nde etkili olan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Kızıldağ mevkiine sıçradı. Kızılçam ormanlarıyla kaplı olan bölgedeki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan seferber olmuş durumda. Köylüler yol kenarında teyakkuzda beklerken, iş makineleri ormanın içinden yol açarak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Farklı noktalarda devam eden yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatıyor. Orman işçileri tehlikeye aldırmadan alevlerin içine çektikleri hortumlarla yoğun duman altında söndürme çalışması yaptıkları görüldü.

Öte yandan çam ağaçlarının dikensi yapraklarının oluşturduğu tabakanın yanma anı kameralara yansıdı.

(İsa Akar - Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar
Yoğun duman ve alevlerin arasında mücadele ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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