'Yoğun bakımlarda aşı olmamış genç hastalar çoğunlukta, solunum cihazına bağlananlar var'
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'Yoğun bakımlarda aşı olmamış genç hastalar çoğunlukta, solunum cihazına bağlananlar var'

'Yoğun bakımlarda aşı olmamış genç hastalar çoğunlukta, solunum cihazına bağlananlar var'
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Üzüldük, yoğun bakımlarımızda aşı olmamış hastalarımızın oranı fazla. Çoğu genç hasta, solunum cihazına bağlananlar var" dedi.

KAYSERİ Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Üzüldük, yoğun bakımlarımızda aşı olmamış hastalarımızın oranı fazla. Çoğu genç hasta, solunum cihazına bağlananlar var" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, koronavirüs salgınına karşı hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitelerini inceledi. Yaşanan süreci sosyal medya hesabından paylaşan Altıntop, "Üzüldük, yoğun bakımlarımızda aşı olmamış hastalarımızın oranı fazla. Çoğu genç hasta, solunum cihazına bağlananlar var. Yoğun bakım ve servislerimizde görev yapan ekiplerimiz ile vizitelerimiz yeni bitti. Sadece pandemi hastaları değil, diğer hastalıklarla da mücadelemize devam ediyoruz. Bilinçli olmak, önerilere uymak, sağlıklı günlere kavuşmanız dileklerimle" ifadelerine yer verdi.


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'Yoğun bakımlarda aşı olmamış genç hastalar çoğunlukta, solunum cihazına bağlananlar var'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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