Yoğun bakımdayken doğum yapan anneden "aşı olun" çağrısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımdayken doğum yapan ve bebeğini 13 gün sonra kucağına alan anne, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Yaklaşık 36 haftalık hamileyken kontrol için gittiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan Öznur Korkmaz (24), hastalığı ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Doktorların doğumunun gerçekleştirilmesi kararı verdiği Korkmaz, 28 Ekim günü "Eftelya" ismini verdikleri kız bebeği dünyaya getirdi.

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumu iyiye giden anne, doğumdan 13 gün sonra bebeğini kucağına alabildi.

Anne Korkmaz, doktorların ve hastane personelinin kendisiyle çok yakından ilgilendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu an bebeğimle evime geldim, çok mutluyum. İyiyiz çok şükür. Ciğerlerim kendine daha gelmemiş, doktor zamanla düzeleceğini söyledi. Herkes aşı olsun. Çünkü ben aşı olmadığım için bunları yaşadım. Aşı olsaydım bu noktaya gelmezdim, aşı olmadığım için bu kadar çok kötü oldum. Kesinlikle herkese öneriyorum, hamile olan, olmayan herkes aşısını yapsın lütfen. Kimse aşısız kalmasın, herkes aşısını yapsın. Eğer ben de iyi olursam inşallah bütün aşılarımın hepsini yaptıracağım. 13 gün sonra bebeğime kavuştum, çok şükür sağlığı yerinde. Ben de inşallah iyi olacağım."