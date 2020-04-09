Yoğun bakımdaydı, virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu
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Şehir Hastanesi, Bursa

Yoğun bakımdaydı, virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu

Yoğun bakımdaydı, virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu Bursa Şehir Hastanesi'nden taburcu olan yaşlı adam, "Hakkınızı helal edin, çok emek verdiniz" dedi Bursa'da bir haftadır yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören yaşlı adam, hastalığı yenip alkışlarla taburcu oldu.

09.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:38
Yoğun bakımdaydı, virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu

Yoğun bakımdaydı, virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu

Bursa Şehir Hastanesi'nden taburcu olan yaşlı adam, "Hakkınızı helal edin, çok emek verdiniz" dedi

BURSA - Bursa'da bir haftadır yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören yaşlı adam, hastalığı yenip alkışlarla taburcu oldu. Tansiyon hastası da olan yaşlı adam, "Hakkınızı helal edin, çok emek verdiniz" diye konuştu.

Korona virüsle mücadelede Bursa Şehir Hastanesi'nden de güzel haberler geliyor.

Bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören ve cihaza bağlanan Bursalı 52 yaşındaki tansiyon hastası sağlığına kavuşunca taburcu edildi. Doktor ve hemşirelerin alkışlarla uğurladığı yaşlı adam, "Profesöründen hemşiresine, temizlikçisine hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin çok emek verdiniz" dedi.

Doktoru ise bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören hastası için, "Yoğun bakımda tedavisini tamamlayıp sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz" dedi.

Öte yandan Bursa Valiliği de "Bursa Şehir Hastanemizde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakıma alınan hastamız, iyileşerek bugün taburcu olmuştur. Bu güzel haber hepimize umut olsun. Birlikte başaracağız" paylaşımı yaptı.

Yoğun bakımdaydı, virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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Yoğun bakımdaydı, virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu
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