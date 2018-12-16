Yoğun Bakımdaki Yüzücüye Şampiyonluk Madalyası Verildi

RİZE'de 4 gün önce kazada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren yüzme il birincisi Ebrar Meral'in (12) sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kaza nedeniyle Trabzon'da gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali'ne katılamayan Meral'e gıyabında şampiyonluk madalyası verildi.

Kaza, Çarşamba günü akşam saatlerinde Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Trabzon'da 13- 16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali için Olimpik Yüzme Havuzu'nda son antrenmanı yapan Ebrar Meral, çıkışta yayalar için yeşil ışık yandıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Ancak kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen K.T. yönetimindeki 53 DS 182 plakalı otomobil, Ebrar Meral'e çarptı. Kaldırıma düşüp başını betona çarpan Meral yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ebrar Meral, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü K.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Beyin travması geçiren, yoğun bakım ünitesinde uyutulduğu belirtilen Ebrar Meral'in beyninde oluşan ödemin gerilemeye başladığı ve sağlığının iyiye gittiği belirtildi. Sporcunun bir süre daha Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalacağı açıklandı.

ŞAMPİYONANIN BİRİNCİSİ İLAN EDİLDİ

Kaza nedeniyle yüzme il birincisi olarak bir aydır hazırlandığı yüzme finaline katılamayan genç sporcuya gıyabında şampiyonluk madalyası verildi. Trabzon Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcunun skorboarda yansıtılan fotoğrafı herkesi duygulandırdı.

Daha önce katıldığı tüm yarışlarda şampiyon olan Ebrar'ın Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından verilen madalyası, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldığında kendisine teslim edilecek.

'EBRAR'A ŞİFALAR DİLEDİ'

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Ebrar Meral'e şifalar dileyerek, "Rize'de kaza geçiren ve yoğun bakımda tedavisi devam eden sporcumuzun ailesi ile görüştüm. Bu olay bizi derinden üzdü. Tekrar buralara döneceğine olan inancımız tam. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Daima dualarımız onunla olacak. Bütün yüzme ailemizin her daim yanındayız" dedi.

- Trabzon