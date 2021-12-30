Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı; hasta bakıcıya 9 yıl hapis

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda koronavirüs yoğun bakım servisinde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunan, hasta bakıcı N.Ö. (56) "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık N.Ö. mahkemedeki savunmasında, "Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi.

Olay, mayıs ayında Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanede meydana geldi. Z.A. koronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde görevli hasta bakıcı N.Ö. bakım işlemlerini yapmak için Z.A.'nın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.'ya cinsel saldırıda bulunan N.Ö. odaya gelen hemşire tarafından fark edildi. Gözaltına alınan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GAFLETE DÜŞTÜM, ÜZGÜNÜM"

İDDİANAMEDEN

Şüphelinin olay günü alınan ilk ifadesinde temizlemek için içeriye girdiği bakımını yaparken ayağının kayarak müştekinin üzerine düştüğünü söyledi. Olay gününe ait kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra şüphelin söylediği gibi ayağının kayarak müştekinin üzerine düşmediği, müştekinin üzerinde uzun süre beklediği ve düşme şeklinde olmadığı iddianame belirtildi. Şüpheli N.Ö. hakkında "cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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